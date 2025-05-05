"Его, пожалуй, больше всего недооценивают. Я также общался с украинской легендой Андреем Шевченко, и он сказал, что у Ильи есть все необходимое, чтобы выйти на новый уровень.

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Все говорят о Дине Хёйсене. Да, он замечательный молодой игрок, но Забарный также играет очень агрессивно в обороне. Я был действительно впечатлен им. Он демонстрирует удивительное спокойствие на поле", – сказал Реднапп в студии Sky Sports.

К слову, в нынешнем сезоне 22-летний украинец провел 36 матчей за Борнмут, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ильи Забарного в 40 миллионов евро. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2029 года.

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