В команду недели попал и украинец Илья Забарный, сообщает пресс-служба АПЛ. Центральный защитник Борнмута отметился уверенной игрой в матче против Арсенала, который завершился победой его команды со счетом 2:1.

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Украинец отыграл все 90 минут и получил высокую оценку за надежность в защитных действиях. Лучшим тренером тура Ширер назвал Андони Ираолу.

Борнмут после 35 туров занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, с 53 очками. Забарный уже сыграл 36 поединков в сезоне, что является одним из лучших показателей в составе клуба.

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