"Прогресс молодого Дина Хёйсена стал одной из главных тем для обсуждения в этом сезоне для Борнмута, но мы не можем не отметить качественную игру, которую продемонстрировал его коллега по центральному защитнику Илья Забарный.

Борнмут поздравил Забарного с забитым голом в ворота Бельгии

22-летний украинец является ключевой фигурой для клуба и страны, и он поразил своей всесторонней игрой, что помогло "вишенкам" стать гораздо более сложной командой для победы.

Несмотря на красную карточку против Вулвза, перед возвращением в строй Ираола поздравил своего основного защитника. Он заявил, что "уровень его игры был очень высоким", и что команде "его не хватало". И пропустив четыре гола в двух играх и потеряв преимущество в два мяча против Тоттенхэма, это утверждение, безусловно, звучит правдой", – говорится в статье издания Givemesport.

Кроме Забарного, в топ-10 недооцененных игроков АПЛ попали также Тимбер (Арсенал), Гиббс-Уайт (Ноттингем), ван Хекке, Балеба (оба – Брайтон), Холл (Ньюкасл), Ндиайе (Эвертон), Дамсгор (Брентфорд), Кук (Борнмут), Бергваль (Тоттенхэм).

Напомним, в текущем сезоне Илья Забарный за Борнмут отыграл в 29 матчах во всех турнирах.

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