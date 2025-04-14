В понедельник, 14 апреля, 32-й тур чемпионата Англии завершал поединок между Борнмутом и Фулхэмом (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 32-й тур

Борнмут – Фулхэм – 1:0

Гол: Семеньо, 1

Украинский футболист в Англии вернулся к игре после длительной паузы и оформил ассист – 7 голевое действие за сезон

Борнмут после длительной успешной серии вошел в затяжной кризис – подопечные Андони Ираолы не знали вкуса побед уже 6 матчей подряд. Домашний поединок с Фулхэмом должен был реабилитировать "вишен" в глазах болельщиков. Украинский защитник хозяев Илья Забарный неожиданно не попал в старт и остался в запасе: последний раз подобное случалось с защитником почти год назад – 6 мая 2023 года, когда команду тренировал Гари О'Нил.

Уже на 1-й минуте Борнмут вышел вперед: Семеньо получил передачу из центра поля на правый фланг, воспользовался ошибкой защитника, который запутался в ногах и не смог выбить мяч, ворвался в штрафную и закрутил низом под дальнюю штангу. Впоследствии Эванилсон упустил сумасшедший шанс удвоить преимущество Борнмута: получив навес с фланга он бил из района одиннадцатиметровой отметки – мяч попал в перекладину!

На 26-й минуте мяч после мощного удара Адамса попал в руку защитнику Фулхэма, но арбитр не трактовал этот эпизод как нарушение правил и пенальти не дал. Впоследствии Мунис умудрился запороть два момента в течение минуты. Сначала бразилец переиграл голкипера, но не попал в пустые ворота, а через мгновение замыкал передачу в касание в штрафную, однако попал прямо в Аррисабалагу. В конце тайма Кепа спас "вишен" после удара Сессеньона, который головой замыкал навес.

На второй тайм Ираола выпустил Забарного, который заменил Сенеси. Мог забивать Адамс, однако его удар с левого угла потянул голкипер. На 66-й минуте Ивоби накрутил защитника и с линии штрафной закручивал в левую девятку – Кепа в сногсшибательном прыжке перевел на угловой. За немного уже Лукич имел шанс, но снова хорошо сыграл вратарь Борнмута.

За 10 минут до завершения матча Эванилсон оказался на газоне после контакта с Лено, однако арбитр снова проигнорировал эпизод. "Вишни" выстояли и наконец прервали длительную безвыигрышную серию.

Победа позволила Борнмуту набрать 48 очков и подняться на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ. Фулхэм с таким же количеством баллов опустился на девятое место.

Ньюкасл разгромил Манчестер Юнайтед – Барнс повторил рекорд Ширера, "Дьяволов" так не унижали с 1931 года