"Вишни" презентовали новую домашнюю форму на сезон 2025/26. Комплект выполнен в привычных красно-черных цветах, но украинских фанатов должна больше заинтересовать другая деталь.

"Забарный ждет звонка от ПСЖ": фанаты Борнмута удивлены видом украинца – тяжело передвигается (ВИДЕО)

На фото и видео с презентации нет Ильи Забарного, хотя обычно клубы стараются привлечь для таких мероприятий своих самых узнаваемых игроков. Тем временем пресса нашла нового фаворита на подписание 22-летнего украинца. ПСЖ отошел на второй план, а вот Ньюкасл якобы готов отдать за центрбека Борнмута 70 млн евро.

Напомним, Забарный выступает за "вишен" с января 2023 года, когда его приобрели у Динамо. Пока он провел за английский клуб 86 матчей, оформив один гол и один ассист.

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