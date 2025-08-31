ПСЖ и Тулуза сыграли в сверхзрелищном матче, в котором парижане праздновали победу 6:3. Илья Забарный вышел в стартовом составе столичного клуба и отыграл все 90 минут. Французский L'Equipe за игру поставил украинскому защитнику пять баллов.

Шедевральный хет-трик Невеша, ассист Забарного рукой сопернику и гений Шевалье в видеообзоре матча Тулуза – ПСЖ – 3:6

"Забарный продемонстрировал свою мощь, но не всегда контролировал ее, как это было заметно во время грубого фола в начале тайма (3-я минута). Важный поединок с Магри, в котором Илья не всегда был в лучшей форме. Его несколько раз застали врасплох в мелких схватках, поэтому за ним стоит понаблюдать. Видно, что он все еще находит свой путь в этой команде", – отметило издание.

Самый низкий балл у Нуну Мендеша (4), который сыграл только один тайм. Самую высокую оценку получил Жоау Невеш, который оформил хет-трик, забив два мяча в падении через себя. Португальцу поставили 10-ку, которую L'Equipe раздавал лишь 14 раз за всю свою историю.

Забарный приобщился к голу в битве с Тулузой – Невеш оформил шедевральный хет-трик, украинец причастен к пропущенным