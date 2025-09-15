Издание L`Equipe выставило оценки игрокам ПСЖ и Ланса за вчерашний матч, который завершился уверенной победой парижан (2:0).

Выступление Забарного в видеообзоре матча ПСЖ – Ланс – 2:0

Так, Забарного оценили в 5 баллов из максимальных 10. Такую же оценку получил только Ли Кан Ин, которого на 57-й минуте заменили из-за травмы, хуже – только у Гонсалу Рамуша (4). Самую высокую оценку же получил Барколя – 8.

"Он действовал мощно в единоборствах один на один и отразил голенью на угловой подачу Товена (27 мин). В то же время допустил немалое количество ошибок – некоторые из них выглядели довольно тревожно (38 мин, 45 мин), хотя обошлось без последствий. Его адаптация продолжается, в частности в координации с партнерами", – так описывает L`Equipe выступление Ильи.

К слову, 17 сентября ПСЖ стартует в Лиге чемпионов матчем против Аталанты. Забарный вполне может выйти в основе – Лукас Беральдо травмировался в игре с Лансом.

ПСЖ победил Ланс перед стартом в ЛЧ – Забарный спасал и привозил, парижане получили три травмы, Барколя оформил дубль