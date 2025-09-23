В матче 5-го тура Лиги 1 Пари Сен-Жермен на выезде уступил Марселю 0:1. Украинский защитник парижан Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Забарный прокомментировал первое поражение в ПСЖ: "Мы должны были победить"

По мнению L'Equipe, Забарный пережил сложные первые 20 минут, во время которых он демонстрировал нервозность, но впоследствии украинец набрал обороты и стал лучшим защитником ПСЖ в матче. Авторитетное издание отметило выигранную борьбу Ильи и заблокированный удар Веа на 51-й минуте. В материале вспомнили неудачное действие Забарного против Гринвуда на 81-й минуте, но, несмотря на это новичок парижан показал свою лучшую версию игры.

Le Parisien оценил игру защитника в пять баллов из десяти возможных. Французское издание также назвало Забарного лучшим защитником ПСЖ в матче против Марселя.

"Хотя матч начался для него с неудачного выноса мяча в центре поля, украинец быстро изменил ход и вернулся к игре. Он, в частности, продемонстрировал свои навыки позиционирования, отбив несколько навесов соперника. Лучший защитник ПСЖ в тот вечер", – отметило издание.

Кроме Ильи Забарного, оценку 5 получил лишь хавбек Витинья. Другие игроки парижан получили более низкие баллы от французского СМИ.

Марсель удержал победу над ПСЖ – Забарный провел сильный матч, спасал парижан, но мог и привезти