ПСЖ перед матчем с Барселоной имеет кадровые проблемы, которые могут повлиять на судьбу Ильи Забарного.

ПСЖ на своем официальном сайте обновил информацию по травмированным игрокам перед поединком с Осером. В лазарете чемпиона Франции пополнение.

Де Дзерби узнал срок дисквалификации за удаление в матче против Забарного – он серьезно нарушил правила

Маркиньос получил травму левой четырехглавой мышцы. Бразильцу на восстановление понадобится несколько недель. Это означает, что он не сыграет против Осера и Лилля в Лиге 1, а также пропустит матч с Барселоной в Лиге чемпионов.

Остаются в лазарете Дезире Дуэ, Жоау Невеш и Усман Дембеле. В списке отсутствует Брэдли Барколя, который не играл против Марселя, что означает он вернулся в состав.

К слову, ПСЖ и Барселона сыграют во втором туре основной стадии Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Забарный потоптался по звездам Марселя, спасая прямого конкурента – "Золотой мяч" для Дембеле