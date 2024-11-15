Илья Забарный собирает вокруг себя много именитых претендентов из английской Премьер-лиги.

Тоттенхэм готов составить Челси конкуренцию в погоне за 22-летним центрбеком Борнмута, информирует Caughtoffside.

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В январе 2023-го "вишни" заплатили за игрока Динамо 22 млн евро и не пожалели. После нескольких месяцев адаптации Забарный стал железным игроком основы и одним из самых перспективных защитников АПЛ.

Борнмут не горит желанием отпускать украинца, с которым только летом продлил контракт до 2029 года. Впрочем, компенсация в более чем 50 млн фунтов (60 млн евро) может убедить "вишен". Забарный готов идти на повышение, но не собирается давить на свой нынешний клуб ради трансфера.

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