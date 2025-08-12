Илья Забарный, новоиспеченный защитник Пари Сен-Жермен, отправится вместе с командой Луиса Энрике в Италию, где ПСЖ сыграет матч за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма, сообщает Lequipe.

Забарный рискует делить раздевалку с россиянином – ПСЖ показательно унижает суперзвезду

По информации источника, Забарный не сможет выйти на поле в этом поединке, однако он присоединится к команде и проведет свою первую тренировку в футболке парижан.

Контракт украинца с французским клубом подписан на пять лет, а официальное прибытие Забарного состоялось в понедельник. Его дебютные занятия с командой запланированы на вечер вторника, тренировки откроют для прессы. Официального объявления трансфера еще не было.

Напомним, что сумма перехода 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также дополнительные 3 миллиона евро бонусов. Забарный в первом сезоне в ПСЖ будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год. В прошлом сезоне защитник сыграл 39 матчей за английский Борнмут на клубном уровне, отметившись одним ассистом.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?