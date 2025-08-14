ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Тоттенхэм в серии пенальти (4:3, 2:2 – в основное время). Забарный участия в матче не брал, ведь лишь за день до этого присоединился к парижанам.

Промах Теля в серии пенальти в видеообзоре матча ПСЖ – Тоттенхэм – 2:2

Впрочем, это не помешало украинцу поднять над головой трофей. Настаивали на этом другие игроки ПСЖ, которые вручили Илье Суперкубок УЕФА и искренне радовались за своего нового одноклубника. Добавим, что капитан парижан, Маркиньос, еще и отдал свою медаль украинцу.

Напомним, что Забарный переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Трансфер обошелся в 63 миллиона евро. Защитник будет выступать под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

