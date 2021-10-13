Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился впечатлениями от ничьей с Боснией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Мы очень хорошо выбегали в контратаки, но прсто не могли реализовать моменты. Не хватало последнего паса. Это наша проблема. Я согласен с Тарасом Степаненко относительно поля. Оно не годится для игры сборной Украины. Все падают, это ненормально. Нужно это менять. Только на одной арене хорошее покрытие – на Олимпийском. Это ненормально.

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От поддержки болельщиков остались только положительные эмоции. Люди приходят смотреть на нашу игру, мы защищаем честь нашей страны, всегда приятно дарить радость зрителям", – заявил Забарный на послематчевой пресс-конференции.

После 7-ми матчей "сине-желтые" занимают второе место в группе D, набрав 9 очков. Последний поединок отбора на ЧМ-2022 подопечные Петракова сыграют против Боснии и Герцеговины уже на выезде. Матч состоится 16 ноября.

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