"Андрей Николаевич – очень хороший специалист. Очень много подсказывает, помогает. Поскольку я еще не очень опытный футболист, мне очень нужна эта помощь. С профессиональной точки зрения его подсказки очень помогают.

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Когда ты только набираешься опыта, нужно все впитывать максимально. Так получилось, что у меня и в Динамо, и здесь в сборной, есть возможность учиться у специалистов очень высокого уровня", – отметил Забарный в интервью официальному сайту УЕФА.

Добавим, что защитник дебютировал в составе сборной Украины в прошлом году и провел 10 матчей в составе "сине-желтых", в том числе 2 поединка на Евро-2020.

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