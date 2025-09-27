Защитник ПСЖ Илья Забарный отметился результативным действием в матче против Осера.

Сегодня, 27 сентября, ПСЖ проводит матч шестого тура Лиги 1 против Осера.

ПСЖ – Осер: стартовый состав и онлайн-трансляция матча Лиги 1 – вердикт для Забарного

На 33-й минуте команда Луиса Энрике открыла счет, и к удивлению всех болельщиков, особенно украинцев, это сделал защитник Илья Забарный!

Илья принял удобную навесную передачу у ворот и легким касанием отправил мяч рядом с правой штангой. Это первый гол украинца за парижскую команду.

