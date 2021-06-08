"Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру.

Украина – Кипр – 4:0 – видео голов и обзор матча

Нам очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только положительные эмоции. Мы максимально готовы к Евро", – сказал Забарный в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сборная Украины в заключительном спарринге перед стартом Евро-2020 разгромила Кипр со счетом 4:0. Уже сегодня "сине-желтые" отправятся в Бухарест. Континентальное первенство начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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