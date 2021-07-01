Несмотря на свой юный возраст, защитник Илья Забарный вписывает свое имя в историю чемпионатов Европы.

Забарный вышел в стартовой 11-ке против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 и провел полный матч, в котором Украина победила (2:1).

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Как информирует Sport.ua, в возрасте 18 лет и 301 дня Илья стал третьим самым молодым футболистом в истории, который вышел в стартовом составе на поединок чемпионата Европы. Более юными за украинца были только Педри (18 лет и 215 дней) и Уэйн Руни (18 лет и 244 дня).

Интересно также и то, что защитник "сине-желтых" является лишь седьмым игроком, который играл в плей-офф Евро в 18 лет. На нынешнем европейском форуме Илья Забарный – неизменный игрок основы.

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