Забарный оказался в списке целей ПСЖ – французы будут ждать завершения выступления на Евро
Илья Забарный будет одним из самых "горячих" молодых центрбеков европейского рынка.
Ведущий защитник сборной Украины оказался на радарах ПСЖ, утверждает Daily Mail.
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Забарный провел мощный сезон за Борнмут, привлекая внимание ряда топ-клубов Европы. ПСЖ также ищет усиление в центр защиты и не против побороться за 21-летнего игрока. Правда, любые серьезные шаги французы планируют уже после выступления Ильи на чемпионате Европы.
По данным Transfermarkt, контракт Забарного с Борнмутом рассчитан еще на 4 года, а цена составляет 32 млн евро. "Вишни" явно будут просить больше за один из своих главных активов.
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