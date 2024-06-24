Ведущий защитник сборной Украины оказался на радарах ПСЖ, утверждает Daily Mail.

Забарный озвучил свою главную проблему в Борнмуте – украинец вынужден идти на жертвы

Забарный провел мощный сезон за Борнмут, привлекая внимание ряда топ-клубов Европы. ПСЖ также ищет усиление в центр защиты и не против побороться за 21-летнего игрока. Правда, любые серьезные шаги французы планируют уже после выступления Ильи на чемпионате Европы.

По данным Transfermarkt, контракт Забарного с Борнмутом рассчитан еще на 4 года, а цена составляет 32 млн евро. "Вишни" явно будут просить больше за один из своих главных активов.

Забарный подписал соглашение с известным агентством – среди клиентов Артета, лидер Реала и звезды Манчестер Сити