Выступления Забарного не остались незамеченными – украинцем интересуются Манчестер Сити, Челси и Тоттенхэм, сообщает Gol de Oro.

Забарный оказался в сфере интересов Ман Сити – чемпионы АПЛ присоединились к гонке за украинца

Это хорошо понимает и Борнмут, с которым у Ильи действующий контракт до 2029 года. "Вишни" готовы рассмотреть вариант с продажей одного из своих главных активов, однако придется выложить сумму около 60 миллионов евро.

Напомним, Забарный перебрался в Англию почти два года назад, Динамо получило за своего воспитанника более 22 миллионов евро компенсации. С тех пор Илья сыграл за Борнмут 58 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить один гол.

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