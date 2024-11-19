В перечень претендентов на Илью Забарного, кроме Челси и Тоттенхэма, присоединился и Манчестер Сити, сообщает TEAMtalk. Клубы активно ищут усиление в защите, а Забарный рассматривается как один из ключевых кандидатов.

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В январе 2023 года Борнмут приобрел Илью Забарного из Динамо за 22 миллиона евро, и этот трансфер оказался удачным. После периода адаптации украинец стал незаменимым игроком основы и закрепился как один из самых перспективных защитников английской Премьер-лиги.

Клуб не спешит расставаться со своим лидером и летом продлил контракт с ним до 2029 года. Однако "вишни" могут рассмотреть "предложения, которые невозможно отклонить". Сам Забарный готов к новому вызову в карьере, но не намерен давить на клуб для трансфера.

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