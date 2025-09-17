ПСЖ и Аталанта уже вскоре встретятся в матче 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Стартовые составы и онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

На дебют Забарного в составе ПСЖ в Лиге чемпионов придется подождать – Луис Энрике решил оставить украинца в запасе, как и прогнозировали французские СМИ.

Забарный узнал вердикт насчет участия в стартовом матче ПСЖ в ЛЧ – известна заявка парижан

Где смотреть матч ПСЖ – Аталанта? Игру в прямом эфире покажет MEGOGO – необходимо наличие подписки Спорт или Оптимальная. Старт встречи уже в 22:00 по киевскому времени.

Стартовый состав ПСЖ: Шевалье – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Барколя, Маюлю, Кварацхелия.

Стартовый состав Аталанты: Карнесекки – Коссуну, Гин, Джимсити – Белланова, Муса, де Рон, Бернаскони – Пашалич – Мальдини, де Кетеларе.