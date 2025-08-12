Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером
Сага с переходом украинского защитника Ильи Забарного официально завершена.
Илья Забарный присоединился к ПСЖ, сообщает пресс-служба французского клуба. Украинец переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Игрок будет играть под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также предусмотрены дополнительные 3 миллиона евро бонусов. А в первом сезоне в ПСЖ Забарный будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год.
В прошлом сезоне защитник провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.
