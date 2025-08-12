Илья Забарный присоединился к ПСЖ, сообщает пресс-служба французского клуба. Украинец переехал в Париж из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет. Игрок будет играть под номером 6, который ранее ни разу не был на спине у Ильи.

Забарный поедет с ПСЖ на Суперкубок УЕФА – украинец совсем скоро наденет футболку парижан

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также предусмотрены дополнительные 3 миллиона евро бонусов. А в первом сезоне в ПСЖ Забарный будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год.

В прошлом сезоне защитник провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним ассистом.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ️ pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

