"Это было путешествие, которое изменило меня – путь, полон вызовов, побед, поражений, веры и безграничной преданности. Я встретил невероятно искренних, замечательных людей – людей, которые стали больше, чем просто командой. Мы прошли этот путь вместе, и это самая большая ценность из всех.

Забарный поедет с ПСЖ на Суперкубок УЕФА – украинец совсем скоро наденет футболку парижан

Я глубоко благодарен всем, кто был рядом со мной в самые яркие и самые темные моменты.

Это не просто опыт. Это история. Это воспоминание.

И я рад, что имел честь пройти его с вами. Я благодарен всем, кто был рядом, за вашу веру, поддержку, честность, дружбу и профессионализм.

Особая благодарность руководству клуба за вашу поддержку, доверие и возможность роста. За создание условий, в которых команда могла работать, развиваться и достигать результатов.

Всему персоналу спасибо за невероятную доброту, заботу и уважение в каждой ситуации. Ваше тепло делало каждый день здесь лучше и ярче.

Нашим болельщикам спасибо за вашу любовь и непоколебимую поддержку – как на поле, так и вне его.

Ваши голоса, энергия и песня, которую вы создали и спели для меня, останутся со мной навсегда.

И хотя этот раздел подошел к концу, мои пожелания семье Борнмута безграничны. Пусть вам будет успех во всем, что задумали. Пусть в вашем сердце будет любовь, в ваших мыслях – ясность, а в глазах – огонь", – написал Забарный на своей странице в Instagram.

Напомним, что Илья Забарный подписал пятилетний контракт с ПСЖ. Официального объявления о трансфере пока не было.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?