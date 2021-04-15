"Чувствую себя нормально. Мне вправили нос, и сейчас уже готовлюсь вместе с командой. Процедура была неприятной и немного болезненной, но, можно сказать, что лор вправил нос хорошо, как и был.

Шахтер – Динамо: киевляне продемонстрировали, как готовятся к Классическому

Можно ли назвать поединок против Шахтера чемпионским? Каждый матч для нас очень важен, мы не делим игры по уровню ответственности. Игра с Шахтером так же важна для нас, как и все, которые были до нее. Поэтому не назвал бы этот матч чемпионским, готовимся как обычно.

Я участвовал во многих важных матчах – и в Лиге чемпионов, и за сборную Украины. Для меня важны все поединки. Мне, как молодому игроку, нужно набираться опыта и с каждого матча выносить что-то новое для себя.

Все понимают, что это очень принципиальная игра, и отдавать очки мы не собираемся. Будем выходить и доказывать все на футбольном поле", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок между "бело-синими" и "горняками" состоится в субботу, 17 апреля. Начало встречи в 19:30. За 5 туров до окончания чемпионата киевляне опережают своих оппонентов на 7 очков.

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