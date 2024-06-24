Забарный объяснил, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Защитник Борнмута Илья Забарный признался, почему не настаивал на поездке во Францию на исторический для Украины турнир.
"Украина впервые на этом турнире, это важно, но если я туда поеду, то пропущу предсезонную подготовку с Борнмутом. Я не смогу восстановиться и отдохнуть. Это не критично, но важно, ведь меня ждет очень длинный сезон в АПЛ.
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Я не могу 24/7 играть в футбол, я хочу, но понимаю, что если я буду везде, я могу просто выгореть. Мне очень грустно, что так сложилось.
Я думаю, что должны играть те игроки, которые мало играют за свои клубы, у кого нет опыта, должны играть те футболисты, которые заслуживают этого", – сказал Забарный в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, ранее сообщалось, что в УАФ поступили письма от Челси, Борнмута, Брентфорда и Лехии, где указано, что эти клубы отказываются отпускать своих игроков (Михаила Мудрика, Илью Забарного, Егора Ярмолюка и Ивана Желизка) на ОИ-2024.
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