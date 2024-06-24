Защитник Борнмута Илья Забарный признался, почему не настаивал на поездке во Францию на исторический для Украины турнир.

"Украина впервые на этом турнире, это важно, но если я туда поеду, то пропущу предсезонную подготовку с Борнмутом. Я не смогу восстановиться и отдохнуть. Это не критично, но важно, ведь меня ждет очень длинный сезон в АПЛ.

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Я не могу 24/7 играть в футбол, я хочу, но понимаю, что если я буду везде, я могу просто выгореть. Мне очень грустно, что так сложилось.

Я думаю, что должны играть те игроки, которые мало играют за свои клубы, у кого нет опыта, должны играть те футболисты, которые заслуживают этого", – сказал Забарный в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в УАФ поступили письма от Челси, Борнмута, Брентфорда и Лехии, где указано, что эти клубы отказываются отпускать своих игроков (Михаила Мудрика, Илью Забарного, Егора Ярмолюка и Ивана Желизка) на ОИ-2024.

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