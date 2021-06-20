"Однозначно, будет очень тяжелая игра. Мы знаем, что у сборной Австрии хорошие игроки, плюс эта команда – как единое целое. Будет сложно, мы настраиваемся на тяжелую игру, потому что она станет решающей для обеих команд. Все понимают, что никто никому уступать не будет.

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Для нас главное быть одной командой, не совершать опрометчивых действий, не бегать хаотично. Прежде всего, нужно сохранять компактность и организацию игры. Ну и, конечно же, стараться создавать и реализовывать моменты впереди.

Кому из соперников стоит уделить особое внимание? В первую очередь, это Дэвид Алаба. Я считаю, что это очень хороший игрок. Просто высочайшего уровня!

Тот факт, что сборной Украины достаточно одного очка, возможно, немного добавляет спокойствия. Но только совсем немного. Потому что, если пытаться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем добывать эти три очка кровью", – цитирует Забарного официальный сайт УЕФА.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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