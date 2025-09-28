Несмотря на забитый гол в матче ПСЖ – Осер (2:0) Илья Забарный не стал лучшим игроком матча.

Статистический портал WhoScored оценил игру Забарного в 7,5 балла. Лучшим игроком по их версии стал другой центрбек Лукас Беральдо (9,0), который также отметился голом. Уоррен Заир-Эмери и Сенни Маюлу также получили более высокие оценки, чем Забарный – 7,7 и 7,9 соответственно.

В SofaScore лучше оценили старания украинца – 8,1 балла. Однако и здесь его опередил Лукас Беральдо, который получил оценку 9,3.

Напомним, что Забарный в текущем сезоне отыграл уже 6 матчей за ПСЖ. В игре против Осера 23-летний украинец оформил свой дебютный гол за парижан.

