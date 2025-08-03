Борнмут и Вест Хэм провели товарищеский матч в рамках межсезонной подготовки. Обзор и результат матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Борнмут – Вест Хэм – 0:2

Голы: Фюлькруг, 22, Боуэн, 68

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Илья Забарный вышел в стартовом составе на товарищеский матч против Вест Хэма, за который, напомним, ранее выступал украинец Андрей Ярмоленко. Оживленнее начали хозяева – Эванилсон имел неплохую возможность отличиться, но не попал в ворота с перспективной позиции.

Но открыли счет игроки Вест Хэма. После кросса с левого фланга, Боуэн не попал по мячу в штрафной, но быстро сориентировался и выкатил передачу на Никласа Фюлькруга, который расстрелял ворота Борнмута. В этом моменте Забарный лишь наблюдал за действиями форварда соперника.

После перерыва Борнмут действовал активнее – "вишни" имели несколько хороших моментов, но не слишком ответственно относились к реализации. И, конце концов, голевой ассистент сам записал гол в свой актив: Джаррод Боуэн после прицельной передачи с левого фланга от Диуфа удачно подставил ногу и пробил в противоход голкиперу. Забарный и в этом эпизоде остался в стороне от событий.

На 84-й минуте украинца заменили. Матч завершился победой Вест Хэма со счетом 2:0.

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