22-летним игроком интересуется французский ПСЖ, однако Забарный не настроен туда переходить из-за присутствия в составе парижан российского футболиста Матвея Сафонова. Главными фаворитами на украинца являются английские Тоттенхэм и Челси, сообщает Yahoo.

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Учитывая то, что контракт Ильи Забарного с Борнмутом рассчитан до 2029 года, "вишни" будут готовы отпустить его за сумму в размере около 50 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что Тоттенхэм и Челси попытаются подписать Забарного летом, однако клуб может отпустить игрока во время зимнего трансферного окна, если поступит достойное предложение по трансферу.

Напомним, в нынешнем сезоне Илья Забарный провел 30 матчей за Борнмут, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинского защитника в 40 миллионов евро.

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