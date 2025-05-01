"Конечно, я горжусь тем, что представляю свою страну здесь – в лучшей лиге мира. Я много-много раз давал интервью о ситуации в Украине, потому что я всегда со своим народом.

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Моя семья там, мы общаемся каждый день – я знаю, какая там ситуация. Для меня очень важно доносить миру, что происходит в моей стране, что чувствуют там люди, как они живут. Это война, уже почти 4 года, ее нужно остановить. Я рассказывал об этом везде, считаю, что это моя миссия. Это важно. Как и для каждого украинца", – сказал Забарный в интервью Setanta Sports.

К слову, Илья Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года из киевского Динамо. В текущем сезонни 22-летний защитник провел 35 матчей за клуб, результативными действиями не отличался. Контракт украинца с "вишнями" рассчитан до 2029 года.

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