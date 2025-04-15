"Это приходит с тренировками, это приходит с тем, сколько матчей вы играете вместе. Тогда приходит понимание, когда нужно подстраховать друг друга, и это помогает в отношениях. Мы должны поддерживать друг друга. Да, мы молодые, но на поле не чувствуется, что мы молоды.

Реал выбыл из борьбы за звездного напарника Забарного – Арсенал и Челси готовы подписать игрока

Последние несколько недель мы ничего не заслуживали. Теперь нам нужно быть более сосредоточенными. У нас было время поработать над мелочами и показать всем, включая себя, что мы можем побеждать", – приводит слова Забарного Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне Илья Забарный провел 33 матча за Борнмут, результативными действиями не отличался. Дин Хёйсен сыграл 30 игр за клуб, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Сейчас "вишни" занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 38-ю очками.

Забарный помог Борнмуту одолеть Фулхэм – гол на 1-й минуте прервал 6-матчевую безвыигрышную серию "вишен"