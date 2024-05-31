– Олли Уоткинс для меня это сейчас номер один из форвардов в АПЛ, да и в мире, мне кажется. Он вообще топ. Как он создает пространство для себя, как открывается, как прикрывает мяч. И левая, и правая нога у него, он быстрый. Говорю, номер 1 для меня. Мне было тяжелее всего с ним играть.

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– Но лучший бомбардир – Холанд.

– Если сравнивать, то Холанд немного другой. Он очень опасен в штрафной, потому что очень хорошо играет головой. В Ман Сити есть автоматизмы также, где они наигрывают свои схемы. Он очень часто забивает на дальней стойке, он там всегда.

Когда они атакуют, все знают, что если атака с фланга – ты просто делаешь черпачок на дальнюю, и он там будет всегда. К нему готовились так, что если мяч с фланга, то ты уже стоишь там, ждешь, что он сделает ход вперед и побежит на дальнюю. С ним очень тяжело в том плане, что он габаритный и бежит. Он очень хорошо прикрывает мяч корпусом, – резюмировал Забарный в интервью ТРЕНДЕЦ.

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