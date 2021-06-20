"Мой стремительный прогресс во взрослом футболе стал определенным шоком для меня. Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро – в жизни бы не поверил!

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Просто повезло, что дебютировал в Динамо и стал там основным. Потом получилось дебютировать в сборной. Да, это был сумасшедший путь за такое короткое время. Честно говоря, до сих пор не верится.

Думаю, что в первую очередь все это заслуга Мирчи Луческу. Это он увидел меня и открыл дорогу во взрослый футбол. Он дал шанс, которым я воспользовался. Далее он помогал мне, вел, подсказывал. Поэтому то, что я здесь (на Евро-2020, – Футбол 24), это скорее его заслуга", – цитирует Забарного официальный сайт УЕФА.

Напомним, за первую команду Динамо Забарный дебютировал 11 сентября 2020 года в матче против Десны, а первый поединок за сборную провёл 7 октября с французами. В общем Илья уже успел сыграть за "сине-желтых" в десяти матчах.

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