Забарный назвал главного "виновника" своего попадания на Евро-2020
Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный благодарен быстрому развитию своей карьеры наставнику киевлян Мирчи Луческу.
"Мой стремительный прогресс во взрослом футболе стал определенным шоком для меня. Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро – в жизни бы не поверил!
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Просто повезло, что дебютировал в Динамо и стал там основным. Потом получилось дебютировать в сборной. Да, это был сумасшедший путь за такое короткое время. Честно говоря, до сих пор не верится.
Думаю, что в первую очередь все это заслуга Мирчи Луческу. Это он увидел меня и открыл дорогу во взрослый футбол. Он дал шанс, которым я воспользовался. Далее он помогал мне, вел, подсказывал. Поэтому то, что я здесь (на Евро-2020, – Футбол 24), это скорее его заслуга", – цитирует Забарного официальный сайт УЕФА.
Напомним, за первую команду Динамо Забарный дебютировал 11 сентября 2020 года в матче против Десны, а первый поединок за сборную провёл 7 октября с французами. В общем Илья уже успел сыграть за "сине-желтых" в десяти матчах.
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