"Рамос – великий игрок, легенда. Он имеет все, что нужно защитнику. Возможно, я также отмечу Вирджила ван Дейка. То, как он работает и играет, прежде всего, в тактическом плане, как он умеет действовать позиционно. Я любил и все еще люблю наблюдать за его игрой. По моему мнению, он – один из лучших защитников", – сказал Забарный в интервью Setanta Sports.

Забарный назвал свою миссию во время войны в Украине: "Уже почти 4 года, ее нужно остановить"

К слову, сейчас Серхио Рамос выступает за мексиканский Монтеррей. Большую часть своей карьеры испанский защитник провел в мадридском Реале, где долгое время был капитаном команды. Вирджил ван Дейк с 2018 года играет за английский Ливерпуль.

В текущем сезоне Илья Забарный провел 35 матчей за Борнмут, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего защитника в 40 миллионов евро.

Манчестер Юнайтед на последних минутах спас ничью с Борнмутом – Забарный ошибался, но мог забить гол