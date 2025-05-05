Украинский защитник Борнмута Илья Забарный рассматривается в роли замены Маркиньосу, который может покинуть Париж в конце этого сезона.

По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери, 30-летний бразилец имеет несколько предложений из Саудовской Аравии, которые парижский клуб готов рассмотреть и попрощаться со своей легендой. Маркиньос проводит за ПСЖ уже 12-й сезон, перейдя из Ромы летом 2013 года.

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Основными кандидатами, которые сейчас в шорт-листе ПСЖ, являются Забарный и Хоэль Ордоньес из Брюгге. Интересен тот факт, что 21-летний эквадорец проводит лишь первый сезон в высшем дивизионе бельгийского футбола – прошлого года он выступал еще за молодежку Брюгге (фарм-клуб CLUB NXT).

По состоянию на сейчас портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 40 миллионов евро. В прошлом году ПСЖ также рассматривал трансфер Ильи Забарного, но тогда приобрели защитника из Эквадора Вильяма Пачо.

К слову, парижане пока продолжают бороться за победу в Лиге чемпионов. В среду, 7 мая, ПСЖ проведет ответный матч с Арсеналом. Первая игра завершилась победой французов 1:0.

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