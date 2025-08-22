Французская пресса высказалась относительно участия защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче против Анже во втором туре чемпионата Франции.

Илья Забарный дебютировал за ПСЖ в первом туре против Нанта (1:0). Украинец впечатлил экспертов и получил хорошие отзывы.

Забарный может получить новую позицию в ПСЖ – Энрике видит его конкурентом для претендента на "Золотой мяч"

Французская пресса считает, что Илья Забарный не выйдет в стартовом составе против Анже. L'Équipe и Le Parisien предполагают, что в основу вернется капитан команды Маркиньос. В общем оба издания уверены, что Луис Энрике выставит почти идентичный состав, который играл с первых минут того сезона.

Напомним, что ПСЖ будет принимать Анже на родном Парк де Пренс в пятницу, 22 августа. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

"Показав, хто є справжнім господарем України": французькі ЗМІ оцінили дебют Забарного – не обійшлося без критики