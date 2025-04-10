Челси давно проявляет интерес к 22-летнему украинцу, сообщает все британский журналист Саймон Филлипс.

Экс-звезда Арсенала может стать одноклубником Забарного – Ньюкасл в конкурентах

Впрочем, кроме Забарного Челси рассматривает для усиления обороны многих игроков, среди них одноклубник украинца Дин Хёйсен, а также Джонатан Та (Байер), Марк Гехи (Кристал Пэлас), Давид Ганцко (Фейенорд), Лоик Баде (Севилья), Томаш Араужо и Антонио Силва (оба – Бенфика).

Отмечается, что "синие" начали наблюдать за Забарным еще до Дина Хёйсена, которым интересуются многие ведущие клубы Европы. Ранее сообщалось, что украинского защитника хочет подписать английский Тоттенхэм. Контракт футболиста с Борнмутом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Илья Забарный провел 32 матча за клуб, результативными действиями не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ярмолюк сдержал Челси, Ливерпуль потерпел сенсационное поражение от Фулхэма, Саутгемптон оформил рекордный вылет из АПЛ