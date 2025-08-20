Илья Забарный может стать универсальным игроком в системе Луиса Энрике, сообщает Footmercato со ссылкой на Le Parisien

"У Забарного хватило сил": экс-звезда ПСЖ отметил достоинства украинца и проанализировал дебют

Украинский центрбек успешно дебютировал за ПСЖ в игре против Нанта (1:0) и уже начал доказывать, что станет надежной заменой лидеру парижан Маркиньосу. Однако Луис Энрике может использовать Забарного и на другой позиции.

Отмечается, что 22-летний украинец будет рассматриваться как опция на правом фланге защиты команды, чтобы дать передохнуть Ашрафу Хакими, который провел очень напряженный сезон 2024/25. Среди других игроков там также могут сыграть Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш.

Добавим, что Хакими, попавший в число номинантов на "Золотой мяч", также будет отсутствовать зимой из-за участия в Кубке африканских наций, который продлится с 21 декабря 2025 по 18 января 2026 года. Именно поэтому Луис Энрике заблаговременно подбирает варианты для замены марокканцу.

"Показал, кто является настоящим хозяином Украины": французские СМИ оценили дебют Забарного – не обошлось без критики