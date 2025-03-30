Будущее защитника сборной Украины Ильи Забарного в Борнмуте до сих пор не решено.

Украинец своей исключительной игрой привлек внимание топ-клубов. Одним из претендентов на Илью Забарного является ПСЖ. Впрочем, трансфер защитника летом в любую команду будет зависеть от того, продаст ли Борнмут Дина Хёйсена, за которым следит Реал.

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"Если испанец уйдет, то маловероятно, что другая молодая звезда, Илья Забарный, за которым также следят большие клубы, покинет команду. 22-летний украинец привлек внимание ряда клубов, но Борнмуту было бы слишком продавать обоих одновременно, и это противоречило бы их принципам.

Борнмут очень четко говорит футболистам, агентам и другим клубам – они никогда не продадут четырех-пяти игроков за один сезон. Они хотят оставаться конкурентоспособными и будут оформлять трансферы только тогда, когда наступит подходящее время и они будут готовы", – написал эксперт Джейсон Берт в статье для The Telegraph.

Напомним, Илья Забарный присоединился к Борнмуту в январе 2023 года. В общем украинец сыграл в 76 матчах, забив один гол.

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