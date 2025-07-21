Долгим переговорным процессом между ПСЖ и Борнмутом по Илье Забарному может воспользоваться Тоттенхэм, сообщает CaughtOffside.

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"Шпоры" считают украинского оборонца идеальным кандидатом на замену чемпиону мира 2022 года Кристиану Ромеро. Аргентинец, вероятно, покинет клуб летом, поэтому тренер Тоттенхэма Томас Франк активно ищет усиление для команды. Лондонцы готовы заплатить за игрока сумму в более 70 миллионов евро, которая бы удовлетворила "вишен".

Сам Забарный отдает предпочтение парижанам и не хочет пока что вести переговоры с другими клубами.

Добавим, что 22-летним экс-игроком Динамо также интересуются Ньюкасл, Челси и Ливерпуль.

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