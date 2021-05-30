Забарный может оказаться в Челси при содействии Шевченко – СМИ озвучило сумму трансфера
23:04 - Читати українською
Защитник Динамо Илья Забарный может присоединиться к обладателя Лиги чемпионов 2020/21.
Забарный близок к переходу в Челси, сообщает издание Sport24. Отмечается, что в трансфере лично участвует Андрей Шевченко.
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Англичане будто бы определились с суммой, которую готовы предложить за юного защитника Динамо – 12 млн евро.
К слову, Забарный провел 36 матчей в составе Динамо в сезоне 2020/21, записав в свой актив гол и результативную передачу.
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