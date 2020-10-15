"Играя центрального защитника, у меня и с АЗ была ошибка, и с Гентом. Если бы из-за меня забили и проиграли, то это бы на мне сказалось не очень хорошо. Ни в какую сборную уже бы не поехал, закопали бы где-то. Шучу. Может, уже бы не так доверяли и не так рассчитывали. Слава богу, что моими ошибками пока никто не пользуется. Надеюсь, и не будет.

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Не скажу, что я уже основной игрок. Просто так совпало, что я дебютировал перед Лигой чемпионов. Тренеру понравилось, как я сыграл, и он меня поставил. Мне еще предстоит много работы. Без травм молодым очень сложно. Миколенко тоже вышел только после травмы Пиварича. Мне грустно от того, что молодые футболисты могут дебютировать только в случае, если кто-то сломается.

А как? Тренер же не будет ставить вместо опытного игрока, которому он доверяет, молодого и нестабильного. Он не знает, как он поведет себя. А когда у тренеров уже нет выбора, то они присматриваются к игрокам, детально изучают их, выбирают и ставят", – поделился Забарный в шоу Трендець.

Напомним, Забарный дебютировал в составе Динамо только 11 сентября, заменив травмированного Тымчика в матче против Десны. С тех пор, Илья целом провел 7 матчей в составе киевлян во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями, а также был вызван на октябрьские матчи сборной Украины, за которую провел 3 игры.

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