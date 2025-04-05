В рамках субботней программы 31-го тура АПЛ 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2024/25, 31-й тур

Вест Хэм – Борнмут – 2:2

Голы: Фюлькруг, 61, Боуэн, 68 – Эванилсон, 38, 79

Ипсвич – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Дилеп, 16 – Сарабия, 72, Ларсен, 84

Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1

Голы: Матета, 3, Муньос, 55 – Велбек, 31

Удаления: Нкетиа, 78, Геи, 90+1 – ван Хеке, 90+6

Астон Вилла – Ноттингем – 2:1

Голы: Роджерс, 13, Мален, 15 – Жота Силва, 58

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Забарный попал в основу Борнмута и провел шикарный первый тайм, как и все "вишни". Подопечные Андони Ираолы создали несколько крутых моментов, а Илья мог забить с углового на 43-й минуте – впрочем, после его удара головой мяч попал в перекладину. За несколько минут до этого его команда открыла счет в результате выстрела Семеньо и добивания от Эванилсона. 0:1.

Второй тайм оказался слабее как для украинца, так и для всего Борнмута. Вест Хэм же не просто прибавил, а перевернул ход игры двумя забитыми мячами. Сначала отличился Фюллькруг, который замкнул подачу с углового, а на 68-й Боуэн пробил головой после навеса Кудуса. К счастью, вины Забарного в пропущенных голах не было, хотя при корнере он сыграл неубедительно (но с Фюлькругом играл Семеньо).

На 78-й минуте нашего земляка заменил Сенеси. Вероятно, это связано с тактическими нюансами. Как бы там ни было, статистика у экс-динамовца оказалась очень хорошей. Забарный провел 4 выноса (2 головой), 1 возврат потерянного мяча и 1 отбор (с двух попыток), выиграв 7 единоборств из 8-ми. Причем все 5 верховых дуэлей Илья выиграл. А вот из 5 лонгболов только один был точным.

А Борнмут таки избежал поражения. На 79-й минуте Хейсен откликнулся на подачу со стандарта, выполнив скидку с дальней стойки вдоль ворот. Эванилсон замкнул ее, установив окончательный счет встречи. 2:2! Безвыигрышная серия "вишен" достигла шести туров, а до зоны ЛЧ теперь не хватает шести очков.

В параллельном матче Вулверхэмптон одержал чрезвычайно важную победу над Ипсвичем. Это была битва за выживание – "волки" держались в 9-ти очках от зоны вылета, самую высокую позицию в которой занимали подопечные Кирана Маккена. Новичок АПЛ при родных трибунах настроился должным образом, открыв счет на 16-й минуте усилиями Дилепа

Впрочем, "вулвз" быстро вернули контроль над игрой. Уже на 39-й минуте гости могли забивать после свободного удара в штрафной, однако выстрел Агбаду заблокировали.

Победный для хозяев счет держался до последней 20-минутки, но затем Вулверхэмптон дожал. Сарабия на 72-й восстановил статус-кво, а Ларсен на 84-й установил окончательный счет – 1:2. Битва за выживание в АПЛ фактически подошла к концу.

Брайтон потерпел очень неприятное поражение от Кристал Пэлас. "Чайки" в случае победы могли бы приблизиться к зоне ЛЧ на расстояние двух зачетных баллов, однако уже на 3-й минуте они вынуждены были отыгрываться. "Орлы" вышли вперед усилиями Матета.

Уэлбек на 31-й минуте отыграл этот гол, однако вскоре после перерыва Муньос восстановил преимущество Пэлас. В дальнейшем продолжалась такая жесткая борьба, что арбитру пришлось выдать аж три красных карточки – две хозяевам и одну гостям. Брайтон не смог забить даже при игре 11 на 9, поэтому подопечные Оливера Гласнера продолжили беспроигрышную серию до пяти туров.

Программу дня закрывал поединок в Бирмингеме, где Астон Вилла принимала Ноттингем. Команда Унаи Эмери сумела шокировать "лесников" двумя голами, проведенными за две минуты – героями стали Роджерс и Мален. Это же была заявка на победу, ведь Форест проиграли 78 предыдущих матчей АПЛ, в которых пришлось отыгрываться после двух пропущенных.

Встреча на Вилла Парк продолжила печальную традицию. Жота Силва сократил отставание в середине второго тайма, но на большее гостей не хватило. Бирмингемцы добыли крайне важную победу, приблизившись к зоне ЛЧ на расстояние одного зачетного балла.

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