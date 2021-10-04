"В общем, ничья нас устраивает. Но, конечно, хотелось взять реванш. Хотели выиграть, играли на победу, все ребята старались. У нас были хорошие моменты, неплохо выбегали в контратаки – оставалось только забить.

Боевой мир в видеообзоре матча Динамо – Шахтер

Суперкубок в любом случае важен, потому что это трофей. У нас нет проходных матчей – все игры важны. Тем более с Шахтером, с которым у нас принципиальное противостояние. В матче за Суперкубок мы сыграли неудачно, не удалось выполнить план на игру, поэтому был такой результат. В чемпионате важно не проиграть, но хотелось и выиграть.

Мистер сказал, что мы провели неплохую игру. В принципе, он доволен, но не всеми моментами – в частности отметил, что если бы мы выходили из обороны через пас, то играли бы лучше. В целом же говорил, что мы выглядели неплохо на фоне Шахтера. То, о чем договаривались перед матчем, нам удалось выполнить на поле", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне и "горняки" не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура УПЛ (0:0). Таким образом, "бело-синие" сохранили за собой первое место в турнирной таблице и преимущество над дончанами в 3 очка.

Динамо остановило Шахтер в горячей битве тура и сохранило лидерство в УПЛ