"Для меня Мирча сделал очень-очень много. Скажу так, он увидел во мне что-то, что может быть полезно для футбола нашего времени.

"В последний день трансферного окна Суркис сказал мне, что я вылетаю в Англию": Забарный – о переходе в Борнмут

Взял под свое крыло и начал, как отец, делать замечания – что и где я делаю, где нужно совершенствоваться.

Помню, как он очень часто и много ругал меня за ошибки в обороне, потому что центральный защитник должен быть, прежде всего, надежным. И как можно меньше ошибаться. Наверное, на всю жизнь это запомню. Для меня Луческу сделал очень много", – сказал Забарный в комментарии Setanta Sports.

Напомним, Луческу возглавил Динамо в июле 2020 года, а уже через месяц Забарный впервые дебютировал за главную команду киевлян в рамках УПЛ в матче против Десны. В январе 2023-го Илья был продан в английский Борнмут за 22,7 млн евро.

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