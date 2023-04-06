Защитник Борнмута Илья Забарный остался немногословным после своего первого матча в футболке "вишен".

Напомним, что Забарный вышел на поле на 85 минуте в матче против Борнмута, а в компенсированное время именно из-под него Энсисо забил второй гол в ворота "вишен".

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"Долгожданный дебют! Спасибо всем за поддержку", – написал Забарный в своем Instagram.

Добавим, что это был первый поединок Ильи с конца ноября – в Борнмут защитник сборной Украины перешел с травмой. Аутсайдер АПЛ заплатил за Забарного 28,25 млн евро.

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