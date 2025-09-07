Сборная Украины уступила Франции в первом матче отбора на ЧМ-2026, но поединок мог иметь совсем другие сценарии.

Встреча во Вроцлаве завершилась внешне будничной победой французов. Старт Украины в отборе мог принести и ничью, но откровенно не повезло. Стойка после корректировки Забарного головой и героизм Конате, который вынес мяч с линии ворот после удара Довбика, сохранили выгодный результат для "Ле бле".

"Впечатление, что сегодня День Независимости", или Какого момента испугался Дешам – репортаж из "украинского" Вроцлава

Среди острых эпизодов можно еще вспомнить выход Ваната, который не пробил Меньяна. Также момент. Но если бы все свои шансы реализовали французы, то итог мог быть и разгромным. "Футбол 24" подробно разобрал матч Украина – Франция в очередном выпуске на YouTube-канале.