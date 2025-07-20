Забарный является приоритетной целью для ПСЖ, сообщает Sport.fr. По информации источника, существует сразу четыре причины, почему французский гранд обратил внимание на украинца.

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Одними из предпосылок интереса к Забарному является его молодой возраст, а также потребность ПСЖ усилить свою оборону. Кроме того, парижане хотят создать большую глубину состава, для того, чтобы побеждать во всех турнирах. Еще одной из причин возможного трансфера Ильи Забарного указано его игровые и физические качества, соответствующие требованиям современного футбола. Учитывая это, талант, международный опыт и соревновательный менталитет украинского защитника делают его главной целью для парижан.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ предлагал Борнмуту 60 миллионов евро с бонусами за переход украинца, однако "вишни" настаивают на сумме в 70 млн. В прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей за Борнмут и отдал один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 42 миллиона евро.

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