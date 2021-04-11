Участие защитника киевлян Ильи Забарного в битве с Шахтером остается под вопросом.

Как известно, вчера Динамо в матче 20-го тура УПЛ победило СК Днепр-1 со счетом 2:0. Во втором тайме травму получил защитник киевлян Илья Забарный, получив сильный удар в лицо от Артема Довбика. Форвард днепрян после этого покинул поле, схлопотав вторую желтую карточку, а Забарный некоторое время не мог продолжить матч.

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Как следствие, у защитника Динамо был диагностирован перелом носа. В клубе опасались, что футболисту понадобится операция. Однако, дополнительное обследование показало, что Илья сможет выздороветь без операционного вмешательства, сообщает Meta Ratings.

После победы над СК Днепр-1 команда получила два дня выходных. Забарному прописан полный покой. Вопрос его участия в матче с Шахтером в следующем туре УПЛ пока остается открытым.

К слову, для Забарного поединок против днепрян стал юбилейным, 30-м в футболке киевлян.

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