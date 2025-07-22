Трансферная сага вокруг украинского защитника Борнмута Ильи Забарного не утихает уже несколько месяцев.

"Некоторые журналисты сообщают, что Тоттенхэм работает над сделкой по трансферу Ильи Забарного. Но, насколько мне известно, единственный клуб, который действительно работает и настойчиво пытается закрыть сделку – это ПСЖ.

Босс ПСЖ лично вмешивается в трансфер Забарного – "налог" Суркиса может оплатить Ливерпуль

У них уже есть договоренность с игроком, поэтому я до сих пор ожидаю, что именно ПСЖ подпишет Забарного. С Тоттенхэмом нет ничего конкретного. Сейчас "шпоры" все еще работают над переходом Гиббса-Уайта.

Поэтому Забарный остается важным элементом этой истории, но для ПСЖ, не для английских клубов", – сказал Фабрицио Романо на своем Youtube-канале.

Стоит заметить, что ПСЖ уже несколько месяцев пытается договориться с Борнмутом, но "вишни" не хотят уступать, продолжая требовать 70 миллионов евро за Забарного.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?